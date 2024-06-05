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Путин назвал атаку Израиля тотальным уничтожением населения в Газе

Президент РФ сравнил ситуацию в Газе с уничтожением населения.
Услада Дубинина 2024-06-05 22:58:24
© Фото: Abdul Rahman Salama XinHua Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Ответ Израиля на атаку ХАМАС похож на тотальное уничтожение населения в Газе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств на ПМЭФ. 


«То, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, всё-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения», - заявил президент России.

Владимир Путин уточнил, что Россия выступает против терроризма в любом его проявлении. РФ против террористических атак в отношении мирного населения «в любом месте и любой стране».

На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин ответил на вопросы о военном конфликте на Украине, торговом обороте РФ с КНР, а также о предполагаемой политике США после выборов. 

#пмэф #Израиль #Владимир Путин #сектор Газа #ХАМАС
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