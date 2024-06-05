Путин назвал атаку Израиля тотальным уничтожением населения в Газе

Ответ Израиля на атаку ХАМАС похож на тотальное уничтожение населения в Газе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств на ПМЭФ.



«То, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, всё-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения», - заявил президент России.

Владимир Путин уточнил, что Россия выступает против терроризма в любом его проявлении. РФ против террористических атак в отношении мирного населения «в любом месте и любой стране».

На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин ответил на вопросы о военном конфликте на Украине, торговом обороте РФ с КНР, а также о предполагаемой политике США после выборов.