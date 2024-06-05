Путин заявил, что объем торгового оборота РФ и КНР превышает ожидания

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что объем торгового оборота России и Китая превышает ожидания. Об этом глава государства сказал на встрече с главами иностранных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас объем торгового оборота превышает наши ожидания. По китайской статистике - это 240 млрд долларов, по нашей чуть меньше - это гле-то 230 примерно», - сказал президент России.

Глава государства добавил, что этот товарооборот диверсифицируется, и делается это достаточно успешно.

«Это касается не только углеводородов, не только энергетики. Мы поставляем и нефть и газ и уголь и электроэнергию в Китай. Мы строим АЭС в КНР. И все это происходит достаточно успешно», - заметил Владимир Путин.

Российский президент также отметил и перспективы в сфере высоких технологий, выделив авиастроение и искусственный интеллект.

Напомним, президент России проводит беседу с главами крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ. В ней также участвуют представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.