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Путин заявил, что политика США к России вряд ли изменится после выборов

Президент России добавил, что США сжигают свое государство изнутри в ходе предвыборной борьбы.
Игнат Далакян 2024-06-05 20:45:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин заявил, что после американских выборов политика США на российском направлении вряд ли изменится. Об этом глава государства заявил на встрече с главами иностранных СМИ на полях ПМЭФ.

«Я говорю совершенно искренне, что мы полагаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал, мы так не думаем», - сказал глава государства.

Он также добавил, что Соединенные Штаты в ходе предвыборной гонки сжигают свое государство изнутри. Путин отметил, что США «сжигают на корню» свое лидерство и лидерство в сфере демократии.

Напомним, президент России проводит беседу с главами крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ. В ней также участвуют представители недружественных стран. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. 

#в стране и мире #сша #пмэф #Владимир Путин #СМИ #встреча со СМИ
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