Депобразования Москвы разрешил вернувшей телефон школьнице пересдать ЕГЭ

Департамент образования Москвы разрешил выпускнице школы, отстраненной от экзамена из-за забытого в кармане телефона, пересдать ЕГЭ по обществознанию в резервный день 17 июня. Информация об этом размещена в Telegram-канале ведомства.

«Принимая во внимание, что девушка даже не приступила к экзамену, сильно переволновалась и сама отдала телефон, а также учитывая то, что организаторы не приняли достаточных мер, чтобы предупредить ребят еще раз, выпускница сможет сдать ЕГЭ в резервный день 17 июня», - указано в сообщении Департамента образования.

При отстранении школьницы от экзамена организаторы и наблюдатели действовали по инструкции, уточнило ведомство. Участникам экзамена запрещено при себе иметь мобильные телефоны после входа в пункт проведения ЕГЭ, напомнили в Департаменте образования.

Одиннадцатиклассница прошла досмотр перед ЕГЭ по обществознанию и зашла в пункт проведения экзамена. После школьница вспомнила про телефон в кармане, вернулась к организаторам, чтобы отдать гаджет. В результате выпускницу отстранили от сдачи ЕГЭ за нарушение правил.

Ранее Следственный комитет запустил проверку досмотров школьников перед экзаменами после инцидентов с раздеванием на досмотре в Воронеже и Чувашии.