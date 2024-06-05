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Суд заочно рассмотрит уголовное дело украинского журналиста Гордона*

Дмитрий Гордон* обвиняется в распространении фейков о ВС РФ.
Услада Дубинина 2024-06-05 17:26:44
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело украинского журналиста Дмитрия Гордона*, об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Гордона*», - указано в новости на сайте ведомства.

Украинский журналист обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса РФ за распространение фейков об армии России, призывы к осуществлению террористической деятельности, возбуждение ненависти или вражды, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.

МВД повторно объявило в  розыск Дмитрия Гордона* в январе 2024 года, ранее журналист состоял в базе розыска ведомства с июля 2022 года. По данным правоохранительных органов, обвиняемый распространял на каналах видео с призывами начать агрессивную войну против России.

* Дмитрий Гордон внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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