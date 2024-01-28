МВД России повторно объявило в розыск украинского журналиста Гордона*

Министерство внутренних дел России повторно объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона* (внесен в список террористов и экстремистов, иноагент). Его данные обновлены в базе розыска МВД России с пометкой «переобъявлен».

Впервые МВД объявило в розыск объявило Гордона* в розыск в июле 2022 года. Тогда не указывалось, по какой уголовной статье его привлекают.

Лицо повторно объявляется в розыск при возбуждении нового уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Весной 2022 года глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после призывов Гордона* к насилию в отношении российских военнослужащих.

Позже Главное следственное управление СК России возбудило на него уголовное дело по статьям «публичные призывы к развязыванию агрессивной войны», «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности», «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ».

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.