МВД России объявило в розыск журналиста Дмитрия Гордона

Вместе с тем по какой статье разыскивается украинский журналист, не уточняется.

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье украинского журналиста Дмитрия Гордона. При этом не сказано, о какой именно статье Уголовного кодекса идет речь.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - приводит РИА Новости сообщение из базы данных МВД РФ.

В марте председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку на фоне призывов к насилию в отношении российских военнослужащих, которые высказал Дмитрий Гордон. Вскоре СК возбудил дело в отношении украинского журналиста по трем статьям. Гордона обвиняют в публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти по национальному признаку и распространении фейков о российских военнослужащих.