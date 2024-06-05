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Секретарь Совбеза России Шойгу прибыл в Казахстан

В Алма-Ате Сергей Шойгу примет участие в заседании Комитета секретарей совбезов ОДКБ.
Андрей Аркадьев 2024-06-05 16:30:00
© Фото: Пресс-служба аппарата Совета Безопасности Российской Федерации © Видео: Пресс-служба аппарата Совета Безопасности Российской Федерации

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в среду прибыл в Казахстан, сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности Российской Федерации.

Шойгу примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое состоится в Алма-Ате. Также секретарь российского Совбеза проведет ряд двусторонних переговоров, уточнили в пресс-службе.

Напомним, накануне президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин назначил Сергея Шойгу координатором развития в сфере ОПК. Глава государства отметил разноплановость вопросов, которые предстоит решать Шойгу, а также указал на необходимость обеспечения поступление техники в распоряжение Минобороны.

В прошлом месяце министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей встречи с коллегой из Казахстана Русланом Жаксылыковым назвал Астану союзником и стратегическим партнером Москвы. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что взаимодействие в военной сфере между Россией и Казахстаном выстраивается на основе союзничества.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана государствами СНГ. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

#в стране и мире #Шойгу #одкб #Казахстан #Совбез
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