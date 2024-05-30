Министр обороны России Андрей Белоусов назвал Казахстан союзником и стратегическим партнером России. Об этом сообщает МО РФ.

«Казахстан - союзник и стратегический партнер России. На этой основе выстраиваем взаимодействие в военной сфере», - отметил он в ходе рабочей встречи с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате в четверг.

Белоусов подчеркнул, что это взаимодействие - один из важных факторов поддержания стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе.

Глава российского оборонного ведомства констатировал крайне сложную ситуацию в мире, отметив, что она имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, которое затронет и Центрально-Азиатский регион.

Также Андрей Белоусов сообщил, что в Минобороны России высоко оценивают уровень отношений, достигнутый с Казахстаном. Работа выстроена очень качественно, добавил Белоусов и отметил отсутствие проблем - если в ходе взаимодействия возникают вопросы, они достаточно успешно решаются в рабочем порядке.

Андрей Белоусов обозначил основные направления сотрудничества двух стран - это совершенствование Единой региональной системы ПВО России и Казахстана, обмен опытом деятельности Вооруженных сил, обеспечение функционирования испытательных полигонов МО РФ в Казахстане, военно-техническое сотрудничество и обучение кадров.

Кроме этого, Белоусов предложил коллеге из Казахстана обсудить актуальные вопросы партнерства России и Казахстана в военной сфере, а также наметить пути его развития. Также Андрей Белоусов поблагодарил Руслана Жаксылыкова за теплый прием, выразив радость от личного знакомства с коллегой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.