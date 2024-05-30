МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов назвал Казахстан союзником и стратегическим партнером России

Андрей Белоусов подчеркнул, что взаимодействие в военной сфере между Россией и Казахстаном выстраивается на основе союзничества.
2024-05-30 18:19:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал Казахстан союзником и стратегическим партнером России. Об этом сообщает МО РФ. 

«Казахстан - союзник и стратегический партнер России. На этой основе выстраиваем взаимодействие в военной сфере», - отметил он в ходе рабочей встречи с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате в четверг.

Белоусов подчеркнул, что это взаимодействие - один из важных факторов поддержания стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе. 

Глава российского оборонного ведомства констатировал крайне сложную ситуацию в мире, отметив, что она имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, которое затронет и Центрально-Азиатский регион. 

Также Андрей Белоусов сообщил, что в Минобороны России высоко оценивают уровень отношений, достигнутый с Казахстаном. Работа выстроена очень качественно, добавил Белоусов и отметил отсутствие проблем - если в ходе взаимодействия возникают вопросы, они достаточно успешно решаются в рабочем порядке. 

Андрей Белоусов обозначил основные направления сотрудничества двух стран - это совершенствование Единой региональной системы ПВО России и Казахстана, обмен опытом деятельности Вооруженных сил, обеспечение функционирования испытательных полигонов МО РФ в Казахстане, военно-техническое сотрудничество и обучение кадров. 

Кроме этого, Белоусов предложил коллеге из Казахстана обсудить актуальные вопросы партнерства России и Казахстана в военной сфере, а также наметить пути его развития. Также Андрей Белоусов поблагодарил Руслана Жаксылыкова за теплый прием, выразив радость от личного знакомства с коллегой. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Россия #Казахстан #алма-ата #Андрей Белоусов #руслан жаксылыков
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 