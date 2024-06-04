Путин назначил Шойгу координатором развития в сфере ОПК

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координировать развитие в сфере оборонно-промышленного комплекса, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещания с членами правительства РФ по видеоконференции.

«Поскольку вопросы такие разноплановые - нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники - здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», - сообщил глава государства.

Также на совещании обсудили темы отдыха и туризма. Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой проверить реальную ситуацию детского отдыха в семьях, пострадавших от паводков. Министр финансов Антон Силуанов предложил списать бюджетные кредиты регионам при их инвестировании средств в инфраструктуру туризма. Министр экономического развития Максим Решетников на совещании обозначил сроки возможного разрешения на заселение в гостиницы по автомобильным правам.