В МИД РФ назвали проявлением терроризма заявления Сары Эштон-Чирилло

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На официальном сайте МИД России появилось сообщение с реакцией на заявление спикера теробороны ВСУ транссексуала Сары Эштон-Чирилло, в котором она обещала «достать всех военных преступников-пропагандистов».

Ведомство назвало подобные заявления украинских националистов доказательством террористической сущности киевского режима. Министерство обещало добиваться реакции от профильных многосторонних структур на подобные выпады.

«Данные факты подстрекательства к убийствам и осуществлению террористической деятельности тщательно изучаются компетентными органами Российской Федерации на предмет правовой оценки и последующего принятия надлежащих мер», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее Сара Эштон-Чирилло уже попадала в скандал, когда в августе в ходе пресс-конференции представитель теробороны назвала российских жителей тупыми.

На заявление отреагировал также представитель СПЧ России Валерий Фадеев. Он попросил проверить опубликованные высказывания на предмет угроз журналистам из России.