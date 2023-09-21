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Спикера ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности

Владимир Рубанов
00:07 21.09.2023
По поводу заявлений скандального представителя Сил теробороны проводится расследование.
Спикера ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности
© Фото: @MariaVladimirovnaZakharova, Telegram
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Трансгендер сержант Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности официального представителя Сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло. Об этом сообщила пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X (ранее Twitter).

В сообщении сказано, что последние заявления этого спикера не были одобрены командованием ТРО и командованием ВСУ. По поводу этих заявлений проводится расследование. До его завершения Эштон-Чирилло будет отстранена.

«Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права», - утверждает пресс-служба Сил теробороны.

Ранее Эштон-Чирилло с угрозами скорой «расплаты за преступления» российским журналистам. В МИД России назвали эти заявления доказательством террористической сущности киевского режима. Мария Захарова назвала сложившуюся ситуацию зомби-апокалипсисом.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет и ФСБ с просьбой проверить высказывания Эштон-Чирилло.

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