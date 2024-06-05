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Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что Майдан уничтожил Украину

Политик подчеркнул, что власти Грузии не допустят второго Майдана и «украинизации».
Глеб Владовский 2024-06-05 11:57:27
© Фото: Mikhail Palinchak, ZUMAPRESS, Globallookpress

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что произошедший на Украине государственный переворот, известный как Майдан, разрушил страну.

По словам политика, власть в Киеве была извне и ответственность за последствия, произошедшие в стране, также должны были нести люди извне.

«До этого Украина была страной с территориальной целостностью, с подъемом экономики. Тогда украинская экономика была почти $200 млрд. Сегодня страна уничтожена, экономика находится в тяжелейшем, катастрофическом положении», - добавил он.

Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии не допустят второго Майдана и «украинизации» в стране.

Ранее сообщалось о вступлении в силу закона об иноагентах. Также в парламент Грузии внесен на рассмотрение пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*.

* Движение признано экстремистским в Российской Федерации.

#Украина #Грузия #Майдан #Ираклий Кобахидзе
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