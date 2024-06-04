Парламент Грузии рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*

Власти Грузии внесли на рассмотрение парламента пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«Поступивший в парламент пакет законопроектов ограничивает лишь пропаганду. Мы неоднократно заявляли об этом. Важно, чтобы пропаганда была ограничена. Свобода слова, выражения мнений и права человека защищены в стране независимо от вероисповедания и ориентации», - заявил мэр Тбилиси Каладзе.

Пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» подразумевает запрет на однополые браки, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами или негетеросексуальными лицами и хирургическое вмешательство по смене пола. Также под запретом будут находиться ЛГБТ*-пропаганда и популяризация инцестов в образовательных учреждениях, показ сцен или рекламы интимного характера с однополыми партнерами в эфире.

Парламент рассмотрит законопроекты в июне.

* Движение признано экстремистским в Российской Федерации.