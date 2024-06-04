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Парламент Грузии рассмотрит законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*

Законопроекты включают в себя запреты на операции по смене пола и какие-либо браки, кроме союза мужчины и женщины, а также усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами.
Услада Дубинина 2024-06-04 18:31:59
© Фото: Konstantin Volkov, news.ru, Globallookpress

Власти Грузии внесли на рассмотрение парламента пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Каха Каладзе. 

«Поступивший в парламент пакет законопроектов ограничивает лишь пропаганду. Мы неоднократно заявляли об этом. Важно, чтобы пропаганда была ограничена. Свобода слова, выражения мнений и права человека защищены в стране независимо от вероисповедания и ориентации», - заявил мэр Тбилиси Каладзе.

Пакет законопроектов «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» подразумевает запрет на однополые браки, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами или негетеросексуальными лицами и хирургическое вмешательство по смене пола. Также под запретом будут находиться ЛГБТ*-пропаганда и популяризация инцестов в образовательных учреждениях, показ сцен или рекламы интимного характера с однополыми партнерами в эфире.

Парламент рассмотрит законопроекты в июне.

* Движение признано экстремистским в Российской Федерации.

#в стране и мире #Грузия #Парламент #законопрект #однополые браки
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