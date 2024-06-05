СФ проголосовал за прекращение полномочий сенатора Турчака

Во время пленарного заседания Совет Федерации проголосовал за досрочное прекращение полномочий первого вице-спикера палаты Андрея Турчака, которые истекали в сентябре 2026 года.

Это связано с его новым назначением в связи с предложением президента РФ Владимира Путина возглавить Республику Алтай. Президентский указ был опубликован во вторник, 4 июня.

В настоящее время Турчак назначен временно исполняющим обязанности главы этого региона.

На посту вице-спикера верхней палаты российского парламента Турчак находился с 8 ноября 2017 года. Прежде, с 2009 по 2017 год, он занимал пост губернатора Псковской области, которую и представлял в Совфеде.

В связи с назначением Турчака врио главы Республики Алтай Путин поручил принять отставку по собственному желанию Олега Хорохордина, занимавшего должность главы республики. Как отметил российский лидер, Андрей Турчак имеет богатый опыт работы в регионе.