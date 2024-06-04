Путин подписал указ о назначении Турчака врио главы Республики Алтай

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке с поста губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина. Тем же указом исполняющим обязанности главы региона назначен вице-спикер Совфеда РФ Андрей Турчак. Текст указа опубликован на сайте правовой информации.

«Постановляю: принять отставку главы Республики Алтай Хорохордина О.Л. по собственному желанию. Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности главы Республик Алтай до вступления в должность лица, избранного главой Республик Алтай», - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня подписания. В тексте указывается, что перестановки связаны с заявлением Хорохордина о досрочном прекращении полномочий.

Напомним, что 4 июня Олег Хорохордин заявил, что ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы. Позже Путин предложил освободившуюся должность Андрею Турчаку, отметив его богатый опыт работы в регионе.