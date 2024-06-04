Путин предложил вице-спикеру Совфеда Турчаку возглавить Республику Алтай

Президент РФ Владимир Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай.

«Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области. Имею в виду Республику Алтай», - отметил глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что Турчак, работая в Совфеде, прекрасно понимает ситуацию в регионах страны.

В свою очередь вице-спикер заявил, что сделает все возможное, чтобы не подвести Путина.

Напомним, что находившийся на этом посту Олег Хорохордин объявил, что ушел в отставку в связи с выходом на новую работу.