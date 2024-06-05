Кононенко стал первым космонавтом, находившимся в космосе тысячу суток

Российсикий космонавт Олег Кононенко 5 июня в 00:00:20 побил мировой рекорд по пребыванию в орбитальных полетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Кононенко в сумме набрал 1000 суток по длительности своих космических полетов. Космонавт начал свой пятый космический полет 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24» вместе с другим российским космонавтом Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара.

16 сентября 2023 года космонавты с «Союза» перешли на международную космическую станцию (МКС).

4 февраля этого года Олег Кононенко уже поставил рекорд по пребыванию на околоземной орбите, тогда он за пять миссий провел 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.