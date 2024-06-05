МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кононенко стал первым космонавтом, находившимся в космосе тысячу суток

Олег Кононенко находится на своей пятой миссии на орбите.
Мария Зайцева 2024-06-05 00:28:02
© Фото: roscosmos.ru

Российсикий космонавт Олег Кононенко 5 июня в 00:00:20 побил мировой рекорд по пребыванию в орбитальных полетах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Кононенко в сумме набрал 1000 суток по длительности своих космических полетов. Космонавт начал свой пятый космический полет 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24» вместе с другим российским космонавтом Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара.

16 сентября 2023 года космонавты с «Союза» перешли на международную космическую станцию (МКС).

4 февраля этого года Олег Кононенко уже поставил рекорд по пребыванию на околоземной орбите, тогда он за пять миссий провел 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

#в стране и мире #роскосмос #мкс #Олег Кононенко #орбита #Союз МС-24
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 