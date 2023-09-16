Космонавты корабля «Союз МС-24» перешли на МКС

В космос улетели трое: россияне Николай Чуб и Олег Кононенко и американка Лорел О’Хара.

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Космонавты пилотируемого корабля «Союз МС-24» открыли люки и МКС (Международной космической станцией). Роскосмос сообщил, что экипаж перешел на МКС.

Вечером 15 сентября, в 18:31, корабль «Союз МС-24» стартовал с космодрома Байконур. Он успешно был выведен на околоземную орбиту.

Роскосмос сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала в 18:44:35 по московскому времени. На борту находились трое космонавтов - россияне Николай Чуб и Олег Кононенко и их американская коллега Лорел О’Хара.

Также мы рассказывали об эмоциях туристов, которые наблюдали за пуском корабля на космодроме Байконур. Для многих в этот день осуществилась давняя мечта - своими глазами увидеть взлет космического корабля с космодрома. Многие сказали, что незабываемые эмоции.