Космонавт Кононенко 4 февраля побьет мировой рекорд по нахождению на орбите

Космонавт Олег Кононенко, являющийся командиром отряда космонавтов Роскосмоса, в воскресенье, 4 февраля, поставит рекорд по суммарному нахождению на околоземной орбите.

Как сообщает ТАСС, космонавт Кононенко побьет рекорд в 11:30:08 по московскому времени. В настоящее время он принадлежит российскому космонавту Геннадию Падалке - за пять миссий он суммарно провел в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Сейчас Кононенко совершает в космосе свой пятый полет. В 00:00:20 по московскому времени 5 июня командир отряда космонавтов Роскосмоса станет первым в мире человеком, который провел более тысячи суток на орбите Земли.

Его миссия завершится 23 сентября текущего года, во время нее в открытом космосе он встретит свое 60-летие.

На Международной космической станции (МКС) сейчас трудится экипаж 70-й длительной экспедиции, в состав которой входят четверо астронавтов из США, Дании и Японии, а также трое наших космонавтов - Константин Борисов, Николай Чуб и герой России Олег Кононенко.