МИД РФ прокомментировал недопуск Риттера на рейс в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий касательно изъятия паспорта у американского военного аналитика Скотта Риттера.

Дипломат напомнила, что колумнист направлялся в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2024. Однако полицейские сняли его с рейса по приказу Госдепартамента США.

«Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» - напасала она в своем Telegram-канале.

Напомним, что первая поправка к конституции США гарантирует, в том числе, свободу слова и собраний. В свою очередь четвертая запрещает необоснованные обыски и задержания.

Ранее сообщалось, что Риттер планировал 3 июня планировал направиться в Россию для участия в ПМЭФ-2024. Однако у него в аэропорту изъяли паспорт, а в Госдепе США отказались комментировать ситуацию.