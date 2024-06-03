Скотта Риттера вывели из аэропорта США, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ

Бывший офицер разведки США и военный аналитик Скотт Риттер не смог вылететь в Россию для участия в ПМЭФ-2024. Он рассказал, что его сняли с рейса, также у него отобрали паспорт.

«Правительство США сняло меня с рейса и конфисковало мой паспорт. На этот раз я ни в какую Россию не лечу. Госдеп изъял мой паспорт. Так что нет, я не лечу», - передает его слова RT.

Он уточнил, что «просто раздражен», но в остальном все в порядке. Риттер также сообщил детали произошедшего. По его словам, три офицера таможенного управления полиции отвели его в сторону и забрали паспорт, а затем вытащили его сумки из самолета и вывели самого экс-офицера из аэропорта. Документ они оставили себе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Петербургский международный экономический форум. Также на ПМЭФ приедут главы шести стран Африки.