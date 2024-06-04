В госдепе отказались комментировать снятие Риттера с рейса в Россию

В государственном департаменте США заявили, что не будут комментировать информацию о снятии с рейса бывшего офицера американской разведки и военного аналитика Скотта Риттера. Об этом они сообщили РИА Новости.

«Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США», - заявили в ведомстве.

Раннее 3 июня Риттер планировал направиться в Россию для участия в ПМЭФ-2024. Однако он не смог вылететь, его сняли с рейса, а также отобрали паспорт. По словам военного аналитика, три офицера таможенного управления полиции отвели его в сторону и забрали паспорт, далее вытащили его багаж из самолета и вывели самого Риттера из аэропорта.