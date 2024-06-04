В Швейцарии призвали не превращать в антироссийский саммит по Украине

В Швейцарии заявили, что предстоящий в середине месяца саммит по Украине не должен превратиться в антироссийский. С таким призывом обратился местный эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.

В комментарии РИА Новости он напомнил о необходимости достижения трех целей, чтобы мероприятие считалось успешно проведенным.

«Я вижу три цели на этой конференции. Первым было бы создать платформу, охватывающую всех, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте», - рассказал Гремингер агентству.

В качестве второй цели указано обсуждение трех конкретных тем - гуманитарных вопросов, продовольственной и ядерной безопасности, а также выявление идей в этих областях. Третья цель - запуск долгосрочного процесса и определение следующих шагов.

«Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе. Но, прежде всего, очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие», - призвал руководитель Женевского центра политики безопасности.

Так называемая мирная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в курортном Бюргенштоке. В ней примут участие несколько десятков стран мира, но представителей России там не будет. Посольство РФ сообщало, что не получало приглашения на это мероприятие.

Как отметил пресс-секретарь диппредства Владимир Хохлов, российская сторона не будет участвовать в любом случае, поскольку продвигаемая организаторами идея конференции является для Москвы неприемлемой в связи с тем, что продвигается очередной вариант нежизнеспособной «формулы мира», которая не учитывает интересы России.

Напомним, Китай отказался от участия в этой конференции, Россия поддержала такое решение Пекина. Предварительно, Саудовская Аравия также не примет участие в конференции в Швейцарии.