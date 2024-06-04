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Глава Республики Алтай Хорохордин объявил об отставке
Решение связано с переходом на новую работу.
2024-06-04 10:03:12
© Фото: ТРК «Звезда»
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что ушел в отставку.
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