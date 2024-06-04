В Москве простились со знаменитым полярником Чилингаровым

В Москве завершилось прощание с полярником Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций России в Арктике.

На проходившей в храме Христа Спасителя церемонии присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, певец Григорий Лепс и многие другие, в том числе депутаты Госдумы.

Напомним, что 1 июня Володин сообщил о кончине Чилингарова из-за продолжительной болезни. После церемонии прощания полярника похоронят в Новодевичьем кладбище.

За время своей научной деятельности он руководил экспедициями, принимал участие в самых сложных спасательных операциях, ежедневно совершал трудовые подвиги. Политик внес огромный вклад в исследование Севера и Мирового океана.