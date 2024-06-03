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На севере сектора Газа нашли тела 50 человек после операции ЦАХАЛ

По завершении трехнедельной израильской операции в лагере беженцев Джабалия нашли тела 50 погибших человек.
Марина Крижановская 2024-06-03 07:03:22
© Фото: Khaled Daoud, Keystone Press Agency, Globallookpress

В палестинском лагере беженцев Джабалия, расположенном в трех километрах к северу от Джебалии на севере сектора Газа, обнаружили тела 50 человек.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, тела погибших удалось обнаружить после того, как израильская армия завершила операцию, продолжавшуюся в течение трех недель.

Арабоязычное СМИ указало, что спустя два дня после вывода Армии обороны Израиля из северной части сектора Газа в Джебалии продолжаются операции по извлечению тел погибших из-под обломков. По состоянию на 06.58 по времени Мекки (совпадает с московским) сообщается о найденных бригадами скорой помощи и гражданской обороны тел 120 погибших в ходе израильских рейдов на сектор Газа в минувшее воскресенье.

В результате эскалации палестино-израильского конфликта, начавшейся 7 октября 2023 года, погибли не менее 36 тысяч человек, еще свыше 82 тысяч получили различные ранения, по информации Минздрава Газы.

Второго июня сообщалось о призыве Египта, Катара и США к Израилю и ХАМАС заключить сделку по Газе. Условия перемирия ранее озвучил президент США Джо Байден.

Предполагается вывод израильской армии с территории сектора Газа, освобождение заложников и арестованных палестинцев в Израиле, бессрочное прекращение огня в регионе и реконструкция палестинского анклава.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #Лагерь беженцев #тела погибших #Джебалия
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