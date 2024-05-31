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Байден: Израиль озвучил ХАМАС новое предложение о перемирии в Газе

Ранее при посредничестве Египта, Катара и других сторон ХАМАС и Израиль достигли проекта соглашения о прекращении огня, подразумевающий трехэтапный период, каждый из которых занимает 42 дня.
Ирина Егорова 2024-05-31 21:17:14
© Фото: Ахмед Закоут, РИА Новости

Байден объявил, что Израиль передал ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников.

План прекращения огня состоит из трех этапов: вывод военных Армии Израиля с территории анклава и освобождение заложников и арестованных палестинцев, бессрочное прекращение боевых действий, начало реконструкции сектора Газа, передает РИА Новости. 

В палестино-израильских переговорах участвуют Египет, Катар и США. Ранее им удалось согласовать трехэтапный план прекращения огня, каждый из этапов которого рассчитан на 42 дня. Предполагались похожие требования, связанные с восстановлением инфраструктры, выводом войск, прекращением огня и обменом заложникам, телами, останками погибших. Шестого мая сообщалось о единогласно принятом решении правительством Израиля продолжить операцию в секторе Газа.

#Израиль #сектор Газа #переговоры #байден #перемирие #ХАМАС #Прекращение огня #предложение
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