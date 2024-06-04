Число погибших в секторе Газа из-за ударов Израиля возросло до 36 479

За время палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 36 479 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава в своем Telegram-канале.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 36 479», - пишет ведомство.

Также сообщается, что 82 777 человек получили ранения.

Ранее на севере сектора Газа нашли тела 50 человек. Их обнаружили после того, как Армия обороны Израиля завершила там свою операцию.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль может приостановить боевые действия в анклаве на 42 дня для обмена заложниками. Тем не менее, подчеркнул Нетаньяху, о прекращении войны речи не идет.