МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших в секторе Газа из-за ударов Израиля возросло до 36 479

Также Минздрав сектора Газа сообщил о 82 777 раненых за время конфликта.
Анастасия Бобылева 2024-06-04 00:05:23
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

За время палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 36 479 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава в своем Telegram-канале.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 36 479», - пишет ведомство.

Также сообщается, что 82 777 человек получили ранения.

Ранее на севере сектора Газа нашли тела 50 человек. Их обнаружили после того, как Армия обороны Израиля завершила там свою операцию.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль может приостановить боевые действия в анклаве на 42 дня для обмена заложниками. Тем не менее, подчеркнул Нетаньяху, о прекращении войны речи не идет.

#в стране и мире #сектор Газа #жертвы #палестино-израильский конфликт
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 