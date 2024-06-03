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Нетаньяху заявил о готовности приостановить операцию в секторе Газа

Премьер Израиля, однако, отметил, что страна не может полностью прекратить войну.
Игнат Далакян 2024-06-03 16:32:05
© Фото: Mahmoud Zaki, XinHua, Globallookpress

Израиль может согласиться на приостановку боевых действий в Газе на 42 дня ради освобождения удерживаемых там заложников. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.

«Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников. Но мы не можем прекратить войну», - цитирует слова израильского премьер-министра газета Israel Hayom.

Премьер-министр государства также отметил, что иранцы и все враги Израиля желают увидеть их сдавшимися. Кроме того, Нетаньяху отметил большое количество распространяемых ложных новостей.

Ранее сенатор США Берни Сандерс назвал израильского премьера военным преступником. Американский политик отметил, что Нетаньяху, а также лидер ХАМАС причастны к вопиющим нарушениям международного права, и поддержал запрос МУС в Гааге на выдачу ордера на арест главы еврейского государства.

#Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #ЦАХАЛ #операция в секторе Газа
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