Глава МИД Венгрии Сийярто планирует посетить ПМЭФ-2024

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто планирует в этом году посетить Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 5 по 8 июля. Об этом он заявил РИА Новости.

«Меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду», - рассказал руководитель венгерского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Петер Сийярто посещал Петербургский международный экономический форум и в прошлом году. На его полях он поднял вопросы энергоснабжения.

Дипломат присутствовал на форуме в седьмой раз.