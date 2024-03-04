МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МИД Венгрии Сийярто планирует посетить ПМЭФ-2024

Дипломат заявил, что уже получил приглашение на форум.
Сергей Лебедев 2024-03-04 05:57:01
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто планирует в этом году посетить Петербургский международный экономический форум, который пройдет с 5 по 8 июля. Об этом он заявил РИА Новости.

«Меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду», - рассказал руководитель венгерского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Петер Сийярто посещал Петербургский международный экономический форум и в прошлом году. На его полях он поднял вопросы энергоснабжения.

Дипломат присутствовал на форуме в седьмой раз.

#пмэф #мид #Венгрия #Петер Сийярто #участие #министр #Петербургский международный экономический форум
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 