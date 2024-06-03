У полуострова в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В районе 6:30 утра по местному времени и 00:30 по московскому в районе префектур Тояма и Исикава в Японии произошло землетрясения. Об этом сообщает метеорологическое управление Японии.

Очаг толчков залегал на глубине 10 километров у полуострова Ното. Магнитуда в Тояме составила 4,8, а в районе префектуры Исикава — 5,9.

Угроза цунами не была объявлена, данных о пострадавших нет.

Ранее 1 января 2024 года в префектуре Исикава произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни более 200 человек и расширило территорию полуострова Ното на 4,4 километра.