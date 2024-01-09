Японский полуостров стал больше после разрушительного землетрясения

Площадь полуострова Ното в Японии увеличилась на 4,4 километра после мощного землетрясения 1 января. Это произошло из-за подъема морского дна. Таким образом, береговая линия продвинулась на север на расстояние до 250 метров.

Местные жители, ставшие свидетелями необычного природного явления, сообщили, что морское дно поднялось практически мгновенно, одновременно с возникновением подземных толчков. Это привело к созданию естественных волнорезов высотой до пяти метров.

Землетрясение магнитудой 7,6 потрясло полуостров Ното вечером 1 января. Целая серия толчков привела к возникновению цунами высотой более четырех метров. Последствия разрушительной стихии ликвидируют до сих пор. Погибшими числятся более 200 человек, 2 300 остаются отрезанными от мира, 29 тысяч местных жителей эвакуированы. Пострадавшие районы остаются без электро- и водоснабжения.