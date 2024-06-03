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Гросси заявил о нарушении всех столпов защиты МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ указал на нестабильную ситуацию на станции.
Алексей Курильченко 2024-06-03 14:28:56
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress

Все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции частично или полностью нарушены, ситуация на АЭС остается нестабильной. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны», - заявил Гросси в ходе пресс-конференции на Совете управляющих МАГАТЭ.

В 2023 году Гросси предложил Совету безопасности ООН поддержать принципы обеспечения безопасности на Запорожской АЭС. Они включают в себя недопущение атаки на станции, запрет на размещение на ее территории тяжелых вооружений и военных, которых могут использовать для нападения. Также Гросси призвал не подвергать опасности системы энергоснабжения станции и защитить все структуры безопасности на АЭС.

Ранее Гросси заявил, что Запорожская АЭС продолжает сталкиваться с серьезными рисками ядерной безопасности. По словам специалиста, перезапуск станции в нынешней ситуации невозможен.

#в стране и мире #МАГАТЭ #Запорожская АЭС #рафаэль гросси
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