Запорожская атомная электростанция продолжает сталкиваться с серьезными рисками ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщает «360».

«Даже несмотря на то, что все шесть реакторов находятся в режиме "холодной остановки", безопасность станции остается чрезвычайно хрупкой», - добавил глава МАГАТЭ.

Напомним, ранее в Калининграде прошли переговоры генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси. Встреча состоялась в аэропорту Храброво. В российскую делегацию вошли представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора. Обсуждались темы «технического характера» и безопасность ЗАЭС.

Стоит отметить, что украинские националисты регулярно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Их удары крайне опасны и могут привести к ядерной катастрофе. Об этом неоднократно заявляли российские власти на всех уровнях.

Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Европы своим молчанием ставят под угрозу жизни и здоровье собственных граждан. Дипломат добавил, что Россия продолжит защищать ЗАЭС от украинских атак.