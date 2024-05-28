Глава МАГАТЭ исключил перезапуск ЗАЭС в данный момент

Перезапуск Запорожской АЭС в текущих условиях невозможен. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после многочасовых переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым.

«Для перезапуска Запорожской АЭС, как и любой другой атомной станции, необходимо обеспечить условия, при которых исключен любой ядерный инцидент внешнего воздействия. Данные обстоятельства не позволяют сейчас об этом говорить», - заявил Гросси.

В свою очередь Алексей Лихачев отметил, что Росатом оценивает состояние станции как абсолютно безопасное. Российская сторона, по его словам, готова и дальше над этим работать.

Также Лихачев рассказал глава МАГАТЭ о проекте «Прорыв», в рамках которого построят первый в мире энергетический комплекс четвертого поколения в Томской области.

Ранее в калининградском аэропорту Храброво состоялись переговоры генерального директора Росатома и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В состав российской делегации вошли представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Ростехнадзора и ГК «Росатом». Переговоры коснулись тем «технического характера» и безопасности самой станции и ее топлива.