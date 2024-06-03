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Роскомнадзор: сбой привел к частичному нарушению работы нескольких госсайтов

Предварительной причиной неполадок назвали сбой на участке магистральной сети связи.
Глеб Владовский 2024-06-03 13:47:10
© Фото: Felix Zahn, photothek, Globallookpress

Несколько государственных сайтов оказались частично недоступны. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«3 июня с 11.50 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов. Предварительная причина - сбой на одном из участков магистральной сети связи», - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится анализ произошедшего.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что причиной массового сбоя в работе мессенджера WhatsApp* (принадлежит компании Meta**, признанной в РФ экстремистской организацией), возможно, являлись сбои внутри корпорации Meta**.

Также сообщалось, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#роскомнадзор #Сбой #государственные сайты
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