Роскомнадзор объяснил сбой в работе WhatsApp*

Причиной массового сбоя в работе мессенджера WhatsApp* (принадлежит компании Meta**, признанной в России экстремистской организацией), возможно, является сбой внутри корпорации Meta. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Проблемы с доступом к приложению были выявлены сервисом DownDetector. Пользователи по всему миру жалуются на WhatsApp - сообщается, что возникают сложности с отправлением и получением сообщений, а также с загрузкой медиафайлов на устройство с помощью данного ресурса, передает ТАСС. По информации сервиса «Сбой.рф» на работу мессенджера WhatsApp поступило свыше 10 000 жалоб.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.