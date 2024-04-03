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Роскомнадзор объяснил сбой в работе WhatsApp*

Пользователи жалуются на проблемы с получением и отправкой сообщений, также невозможно загрузить медиафайлы.
Ирина Егорова 2024-04-03 23:30:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Причиной массового сбоя в работе мессенджера WhatsApp* (принадлежит компании Meta**, признанной в России экстремистской организацией), возможно, является сбой внутри корпорации Meta. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Проблемы с доступом к приложению были выявлены сервисом DownDetector. Пользователи по всему миру жалуются на WhatsApp - сообщается, что возникают сложности с отправлением и получением сообщений, а также с загрузкой медиафайлов на устройство с помощью данного ресурса, передает ТАСС. По информации сервиса «Сбой.рф» на работу мессенджера WhatsApp поступило свыше 10 000 жалоб.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#роскомнадзор #приложение #WhatsApp #Сбой #мессенджер
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