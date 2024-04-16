Роскомнадзору предложили заблокировать TikTok

В России могут заблокировать сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok. Письмо в Роскомнадзор с жалобой на соцсеть написала Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Глава ассоциации Владимир Зыков пояснил, что TikTok добровольно прекратил работу в нашей стране в 2022 году из-за принятого закона «о фейках». Тогда, по его словам, компания-владелец этого сервиса «вставила ногу в закрывающуюся дверь и не дает ей захлопнуться».

Пользователи этого сервиса в России не могут создавать новые видео и только смотрят старые ролики. Российские блогеры лишились доходов за просмотры и в целом возможности делать что-нибудь на этой площадке.

То есть все, что делает TikTok в России сегодня, это оттягивает пользователей из отечественных платформ, делают вывод в ассоциации. И поскольку сервис сам больше не хочет работать в нашей стране, блокировка - это логичная мера, пишет Зыков.

Такое решение дало бы возможность российским соцсетям коротких видео, таким как «ВКонтакте Клипы», Yappi, «Дзен» и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек. АППСИМ привела данные, которые указывают на то, что больше 70% пользователей TikTok продолжают туда ходить, потому что привыкли и потому что им без разницы, когда был сделан ролик.

В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что обращение от АППСИМ находится на рассмотрении в ведомстве.