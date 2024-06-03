МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина

Москва и Пекин, отметил представитель Кремля Песков, имеют заинтересованность в продолжении диалога по вопросам энергетики.
Дарина Криц 2024-06-03 12:50:01
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин заинтересованы продолжать диалог по вопросам энергетики. Он добавил, что коммерческая сторона вопроса остается вне зоны публичности.

По словам Пескова, российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи обсуждали сотрудничество в контексте поставок энергоресурсов.

«Это совершенно нормально, что каждая сторона отстаивает свои интересы. Здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран... Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными», - заявил Песков.

Будет продолжено согласование коммерческих вопросов, добавил он. Москва не имеет никаких сомнений, что договоренности будут достигнуты.

Прежде газета Financial Times сообщала о якобы находящихся в тупике российско-китайских переговорах по проекту «Сила Сибири-2». Тогда уточнялось, что стороны не могут согласовать объем поставок и их стоимость.

Во время своего первого зарубежного визита после инаугурации президент Путин 16 мая начал переговоры в узком составе с Си Цзиньпином в Пекине. Среди обсуждаемых тем - вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития отношений РФ и Китая, международные и региональные проблемы, украинский и ближневосточный конфликты, а также ситуации в азиатском регионе.

В октябре 2023 года Си Цзиньпин назвал отношения с Россией залогом энергобезопасности в мире и сообщил о готовности строить энергетическое партнерство высокого уровня вместе с соседом.

#в стране и мире #Владимир Путин #Си Цзиньпин #переговоры #Дмитрий Песков #Энергетика
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 