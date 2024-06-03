Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин заинтересованы продолжать диалог по вопросам энергетики. Он добавил, что коммерческая сторона вопроса остается вне зоны публичности.

По словам Пескова, российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи обсуждали сотрудничество в контексте поставок энергоресурсов.

«Это совершенно нормально, что каждая сторона отстаивает свои интересы. Здесь переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран... Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными», - заявил Песков.

Будет продолжено согласование коммерческих вопросов, добавил он. Москва не имеет никаких сомнений, что договоренности будут достигнуты.

Прежде газета Financial Times сообщала о якобы находящихся в тупике российско-китайских переговорах по проекту «Сила Сибири-2». Тогда уточнялось, что стороны не могут согласовать объем поставок и их стоимость.

Во время своего первого зарубежного визита после инаугурации президент Путин 16 мая начал переговоры в узком составе с Си Цзиньпином в Пекине. Среди обсуждаемых тем - вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития отношений РФ и Китая, международные и региональные проблемы, украинский и ближневосточный конфликты, а также ситуации в азиатском регионе.

В октябре 2023 года Си Цзиньпин назвал отношения с Россией залогом энергобезопасности в мире и сообщил о готовности строить энергетическое партнерство высокого уровня вместе с соседом.