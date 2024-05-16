Путин и Си Цзиньпин в Пекине начали переговоры в узком составе

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приступили к переговорам в узком составе. В ходе беседы лидеры подробно обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития отношений Москвы и Пекина, многие международные и региональные проблемы. Ожидается, что стороны поднимут темы Украины, ближневосточного конфликта, а также ситуации в азиатском регионе.

Переговоры на высшем уровне продолжатся в составе делегаций. Вместе с Путиным в Китай приехал внушительный состав российских представителей. Это почти весь обновленный состав кабинета министров, почти четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

По итогам переговоров стороны примут ряд важных документов. Кроме того, лидеры планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.