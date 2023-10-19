Си Цзиньпин назвал отношения с Россией залогом энергобезопасности в мире

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Отношения Москвы и Пекина обеспечивают энергетическую безопасность не только России и Китая, но и всего мира. С таким заявлением на полях двустороннего энергетического бизнес-форума выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Энергетическое сотрудничество двух стран - это модель равноправного, взаимовыгодного и прагматичного сотрудничества между Китаем и Россией, которое играет положительную роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития обеих странах и даже всего мира», - приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.

По словам Китайского лидера, Пекин будет наращивать сотрудничество с Москвой и вместе строить энергетическое партнерство высокого уровня, которое позволит повысить устойчивость цепочек поставок в энергетической промышленности.

Ранее, выступая с трибуны Третьего международного форума «Один пояс - один путь», президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай стремятся к долгосрочному экономическому прогрессу и социальному благополучию.