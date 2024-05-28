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Госдеп США осудил решение парламента Грузии преодолеть вето президента

По словам представителя Госдепа, такой шаг вредит экономической безопасности Грузии,  ее членству в ООН, а также ставят под удар американо-грузинские отношения.
Ирина Егорова 2024-05-28 21:59:05
© Фото: Nicolo Vincenzo MalvestutoKeystone Press Agency, Global Look Press

Госдеп США осудил решение парламента Грузии преодолеть наложенное на закон об иностранных агентах президентское вето и пригрозили последствиями, например,  визовыми ограничениями. Также Вашингтон расценил данный шаг, как отдаление республики от пути к евроинтеграции.

«Действия правящей партии вредят «демократической траектории» Грузии, ее экономической безопасности в будущем, ее членству в ООН и ставят под удар американо-грузинские отношения»,  - сказал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Он обвинил правящую партию Грузию в том, что она не прислушалась к заключению Венецианской комиссии по закону об иноагентах, а также проигнорировала  рекомендации ближайших партнеров. Представитель Госдепа напомнил о словах госсекретаря Энтони Блинкена о «последствиях» за принятие закона «О прозрачности иностранного влияния». Глава Госдепа пообещал начать «всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества» между Вашингтоном и Тбилиси.

Ранее США уже пригрозили Грузии санкциями из-за «подрыва демократии» и обещал персональные ограничения грузинскому руководству, если в стране будет подорвана демократия.

Напомним, парламент страны 14 мая принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении. Позже, 18 мая, Зурабишвили наложила вето на закон. По ее словам, он якобы является российским и противоречит Конституции. Сегодня, 28 мая, большинством голосов грузинский парламент смог преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Закон вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте Законодательного вестника.

США и Евросоюз выступают против разработанного и принятого правящей партией «Грузинская мечта» закона. Считается, что он будет подавлять свободу объединений и выражения мнений, и «мешать работе независимых СМИ по обеспечению грузин доступом к высококачественной информации».

#сша #Грузия #Госдеп США #Парламент #осуждение #вето #закон об иноагентах
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