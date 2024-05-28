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Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

За проголосовали 84 парламентария, только четыре выступили против.
Анна Назайкина 2024-05-28 18:24:10
© Фото: Thomas Korbeldpa, Globallookpress

Грузинский парламент смог преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах, следует из трансляции пленарного заседания.

Для того чтобы преодолеть вето, наложенное президентом страны, высшему законодательному органу было необходимо набрать простое большинство голосов по данному вопросу.

«84 депутата - за, четыре - против. Закон принят», - сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

Сегодня парламентарии отдавали свои голоса по двум темам. Первая касалась замечаний главы государства, вторая - первоначальной редакции документа. Закон вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте Законодательного вестника.

Напомним, парламент страны 14 мая принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении. В этот момент на улицах не утихали протесты, фиксировались столкновения митингующих с полицией. Позже, 18 мая, Зурабишвили наложила вето на закон. По ее словам, он якобы является российским и противоречит Конституции.

#Грузия #Парламент #закон #иноагенты #вето
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