На ЗАЭС показали, где и как хранится отработанное ядерное топливо

Площадка по хранению отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС продолжает работу, несмотря на постоянные обстрелы украинских националистов. В эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» персонал станции показал склад изнутри и рассказал об особенностях его работы.

Топливом для станции служит Уран-235. Один его грамм заменяет около двух с половиной тонн угля. На площадке СХОЯТ хранятся огромные запасы этого вещества.

«Сейчас на площадке СХОЯТ находится 173 контейнера, что составляет 4145 отработанных тепловыделяющих сборок. Каждый контейнер опечатан МАГАТЭ. Это обязательное условие. Сколько существует площадка, они регулярно проверяют, чтобы не было вскрытия контейнеров», - объяснил начальник комплекса СХОЯТ Виктор Родионов.

Как и вся станция, СХОЯТ является объектом особого внимания для войск РХБЗ. Здесь постоянно проходят тренировки и ведется рутинная работа по замеру радиационного фона.

Особенность работы в том, что проверить необходимо каждый контейнер.

«Вентилируемый бетонный контейнер состоит из армированного бетона, толщина стенки 626 мм. Внутри находится металлическая облицовка толщиной 50 мм. Имеет внутри корпусное устройство - блок шестигранных труб», - рассказал Родионов.

Самое страшное здесь происходило в конце лета 2022-го года, когда украинские боевики прицельно били по площадке СХОЯТ. Хотели запугать персонал станции, но безуспешно. Сегодня станция вливается в состав «Росатома», а ее персонал делает все для того, чтобы сохранить стабильность работы АЭС даже в любой ситуации. Смотрите выпуск программы «Военная приемка. 7 дней на ЗАЭС. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда».