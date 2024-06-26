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ВСУ уничтожили пост радиационного контроля Запорожской АЭС

С помощью подобных постов специалисты в круглосуточном режиме анализируют радиационную обстановку в санитарно-защитных зонах атомных станций.
Ян Брацкий 2024-06-26 08:50:07
© Фото: znppofficial, Telegram

Пост радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке полностью уничтожен ударом боевиков ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

«Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в районе расположения станции», - говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

С помощью подобных постов непрерывно ведется радиационный контроль окружающей среды в санитарно-защитных зонах.

Несмотря на очевидные риски, киевский режим регулярно наносит удары по станции и объектам ее инфраструктуры. Ранее стало известно об атаке на подстанцию «Радуга», из-за чего на самой ЗАЭС произошли изменения в работе транспортного цеха, типографии и УПТК. Подобные удары ВСУ создают угрозу жизнеобеспечения города, предупредили на станции.

Ранее глава агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси констатировал, что все семь столпов ядерной защиты на Запорожской АЭС частично или полностью нарушены, а ситуация на станции остается нестабильной. На текущий момент ее перезапуск невозможен, уточнил он.

#ВСУ #МАГАТЭ #Обстрел #Запорожская АЭС #рафаэль гросси
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