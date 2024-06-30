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Жена Байдена призвала не судить о его достижениях по 90 минутам дебатов

Сам 81-летний нынешний президент США заявил, что в день дебетов неважно себя чувствовал, пишет Bloomberg.
Ирина Егорова 2024-06-30 09:04:54
© Фото: Derek FrenchKeystone Press Agency, Global Look Press

Супруга президента США Джилл Байден призвала не судить о муже по выступлению на теледебатах и не обесценивать итог его 4-летней работы, сообщает Bloomberg.

«Мы не собираемся позволять 90 минутам определять 4 года, в течение которых ты был президентом», - заявила она.

Сам Байден признался жене, что в тот день чувствовал себя не самым лучшим образом.

Теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись 28 июня. Аналитики отмечают, что нынешний президент и кандидат от Демократической партии выглядел невыигрышно на фоне Трампа. После «провала» появились слухи, что кандидатура Байдена может быть снята с президентских выборов. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон, который призвал членов администрации главы государства отправить его в отставку. На место Байдена уже предложено 10 новых кандидатур от демократов, сообщала газета Washington Post.

#сша #Трамп #Выборы #дебаты #байден #джилл байден
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