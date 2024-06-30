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Движение на некоторых улицах Москвы ограничат из-за велогонки

Ограничение будет действовать с 07:00 до 16:00 воскресенья 30 июня, также на отмеченных участках будет недоступна парковка.
Елизавета Кондрикова 2024-06-30 01:07:46
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

В Москве в воскресенье 30 июня временно ограничат движение на нескольких улицах и набережных города в связи с проведением велогонки La Strada, движение будет закрыто с 07:00 до 16:00. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

В этот период будет полностью перекрыта улица Лужники. Также поочередно будут закрываться Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Ростовская, Кремлевская, Москворецкая, Гончарная, Краснохолмская, Саввинская и Смоленская набережные.  Помимо этого под ограничение попал Малый Устьинский мост.

Отдельно подчеркивается ограничение парковки на отмеченных участках, она будет недоступна с 00:01 30 июня и до конца мероприятия. Окончание гонки запланировано на 16:30, говорится на сайте события. 

Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Велогонка La Strada впервые стартовала в 2021 году в Санкт-Петербурге. В этом году участники также смогут попробовать свои силы в гонках на дистанцию в 20, 40 и 80 километров. В прошлом году в Москве в мероприятии приняли участие около шести тысяч человек.

#Москва #«Лужники» #ограничение движения #набережные #велогонка
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