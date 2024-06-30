Движение на некоторых улицах Москвы ограничат из-за велогонки

В Москве в воскресенье 30 июня временно ограничат движение на нескольких улицах и набережных города в связи с проведением велогонки La Strada, движение будет закрыто с 07:00 до 16:00. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

В этот период будет полностью перекрыта улица Лужники. Также поочередно будут закрываться Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Ростовская, Кремлевская, Москворецкая, Гончарная, Краснохолмская, Саввинская и Смоленская набережные. Помимо этого под ограничение попал Малый Устьинский мост.

Отдельно подчеркивается ограничение парковки на отмеченных участках, она будет недоступна с 00:01 30 июня и до конца мероприятия. Окончание гонки запланировано на 16:30, говорится на сайте события.

Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Велогонка La Strada впервые стартовала в 2021 году в Санкт-Петербурге. В этом году участники также смогут попробовать свои силы в гонках на дистанцию в 20, 40 и 80 километров. В прошлом году в Москве в мероприятии приняли участие около шести тысяч человек.