Москва под колесами: как прошла велогонка La Strada от Лиги Героев

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Около шести тысяч любителей здорового образа жизни и велопрогулок приняли участие в гонке и фестивале La Strada в Москве. Организатором масштабного мероприятия стала Лига Героев.

«В этом году мы проводим большое мероприятие, около шести тысяч участников. Базово у нас два формата: велогонка и фестиваль. Гонка - 80 и 40 километров. Есть еще новый формат, который мы ввели в этом году, формат велофестиваля. Дистанция 20 километров», - рассказал руководитель спортивных проектов Лиги Героев Назарий Коломиец.

La Strada собрала тысячи участников не только из столицы и ближайшего Подмосковья. Крутить педали по улицам мегаполиса пожелали велогонщики со всей страны.

«Порядка 15% участников - приезжие. У нас есть группы, которые путешествуют в рамках велопроекта, участвуют в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи. В этом году мы делаем партнерскую гонку в Оренбурге. Всех желающих приглашаем в новый город, который будет в этом году», - добавил Коломиец.

Участники заездов стартовали на Гребном канале. По перекрытым московским улицам они проехали мимо основных столичных достопримечательностей: парков, площадей, набережных.

«Решили поучаствовать. Очень интересная гонка, которая проходит по улицам Москвы, очень интересный маршрут. И мы хотим поучаствовать всей командой», - рассказала участница велогонки.

После пересечения финишного створа все участники получили медали и футболки. Победителей и призеров велогонки наградили кубками, дипломами и подарками.

«Я считаю это очень важным мероприятием. Мне, моей семье и моим окружающим нравится здоровый образ жизни, в целом интересно. Мне нравятся люди, которые тут присутствуют. Я очень рад, что такие гонки проводятся», - признался еще один участник заездов.

В рамках велогонки La Strada в Москве впервые прошел чемпионат СМИ для журналистов и представителей медиасообщества. Участники соревновались в отельном кластере на дистанции 40 километров.