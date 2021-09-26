В Санкт-Петербурге прошла первая велогонка «La Strada»

В Санкт-Петербурге стартовала первая велогонка «La Strada», которую организовала команда «Лига героев». Воскресным утром любители и профессионалы стали участниками уникального спортивного события. В северной столице впервые проводилось подобное мероприятие. Гонка взяла свое начало с Дворцовой площади.

Велогонка по протяженности маршрута была разделена на три дистанции: 20, 40 и 80 километров. Первый старт открыли профессионалы в дистанции «ELITE 80 км», за ними следовали велосипедисты по маршруту «SPORT 40 км», а завершили гонку любители в минимальном направлении «FUN 20 км».

Директор проекта велогонки «La Strada» Денис Анников заявил, что велоспорт активно поддерживается жителями Петербурга. По его словам, даже несмотря на ковидные ограничения это спортивное направление становится популярным. Участвовал в велогонке в дистанции «SPORT 40 км» и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«У нас есть масса мест, в том числе исторических, где можно заниматься велоспортом, это огромное удовольствие. Сегодня историческое событие — гонка La Strada впервые проходит в Петербурге, она рассчитана на любителей велоспорта. Ради такого спортивного события перекрыты центральные улицы. Думаю, это станет хорошей традицией», - отметил он.

Каждого участника на финише наградили фирменными медалями велогонки «La Strada». Лидеры гонки дистанций получили памятные подарки и кубки.